Пашинян объяснил почему раньше Армении отказывали продавать оружие

Еревану раньше отказывались продавать оружие, так как иностранные партнеры опасались, что оно может быть размещено не на суверенной территории Армении.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил в ходе брифинга премьер-министр Армении Никол Пашинян.

"Почему мы можем приобретать оружие сейчас, а раньше - нет? Самое главное, что наша стратегия теперь основана на легитимности. В то время нам открыто говорили, что не могут продавать нам оружие, поскольку у них нет гарантий, что мы не будем использовать это оружие за пределами нашей суверенной территории, то есть не будем размещать его на территориях, не являющихся нашими международно признанными границами", - заявил он.