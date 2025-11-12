Пашинян объяснил почему раньше Армении отказывали продавать оружие
В регионе
- 12 ноября, 2025
- 13:18
Еревану раньше отказывались продавать оружие, так как иностранные партнеры опасались, что оно может быть размещено не на суверенной территории Армении.
Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил в ходе брифинга премьер-министр Армении Никол Пашинян.
"Почему мы можем приобретать оружие сейчас, а раньше - нет? Самое главное, что наша стратегия теперь основана на легитимности. В то время нам открыто говорили, что не могут продавать нам оружие, поскольку у них нет гарантий, что мы не будем использовать это оружие за пределами нашей суверенной территории, то есть не будем размещать его на территориях, не являющихся нашими международно признанными границами", - заявил он.
Последние новости
13:46
Президент назначил нового главу ИВ Кюрдамирского районаВнутренняя политика
13:46
Ильхам Алиев принял делегацию китайской компании China Datang Corporation Ltd.Другие
13:44
Глава ИВ города Нафталан освобожден от должности, назначен главой Гёйгельского районаВнутренняя политика
13:41
Замминистра: В Азербайджане ведутся съемки пяти фильмов об Отечественной войнеМилли Меджлис
13:39
Назначен глава Исполнительной власти Гахского районаВнутренняя политика
13:37
Назначен глава ИВ Гёйчайского районаВнутренняя политика
13:33
Назначен глава Исполнительной власти Балакянского районаВнутренняя политика
13:31
Токаев: С Путиным обсудили ситуацию в мире и двустороннее сотрудничествоВ регионе
13:18