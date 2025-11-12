İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Təyyarə qəzası Büdcə zərfi
    Paşinyan vaxtilə Ermənistana silah satışından imtina edilmənin səbəblərini açıqlayıb

    Region
    • 12 noyabr, 2025
    • 13:26
    Ermənistanın silah əldə etmə strategiyası legitimliyə əsaslanır.

    "Report"un Ermənistan mediasına istinadən verdiyi məlumata görə, bunu ölkənin Baş naziri Nikol Paşinyan brifinq zamanı bildirib.

    "Niyə indi silah əldə edə bilərik, əvvəllər isə yox? Ən əsası odur ki, indi strategiyamız legitimliyə əsaslanır. O zaman açıq şəkildə deyirdilər ki, bizə silah sata bilməzlər, çünki bizim bu silahları öz suveren ərazimizin xaricində istifadə etməyəcəyimizə, yəni beynəlxalq səviyyədə tanınmış sərhədlərimiz olmayan ərazilərdə yerləşdirməyəcəyimizə zəmanətləri yox idi", - o bildirib.

