Paşinyan vaxtilə Ermənistana silah satışından imtina edilmənin səbəblərini açıqlayıb
Region
- 12 noyabr, 2025
- 13:26
Ermənistanın silah əldə etmə strategiyası legitimliyə əsaslanır.
"Report"un Ermənistan mediasına istinadən verdiyi məlumata görə, bunu ölkənin Baş naziri Nikol Paşinyan brifinq zamanı bildirib.
"Niyə indi silah əldə edə bilərik, əvvəllər isə yox? Ən əsası odur ki, indi strategiyamız legitimliyə əsaslanır. O zaman açıq şəkildə deyirdilər ki, bizə silah sata bilməzlər, çünki bizim bu silahları öz suveren ərazimizin xaricində istifadə etməyəcəyimizə, yəni beynəlxalq səviyyədə tanınmış sərhədlərimiz olmayan ərazilərdə yerləşdirməyəcəyimizə zəmanətləri yox idi", - o bildirib.
