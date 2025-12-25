Пашинян объяснил, почему неоднократно благодарил президента Азербайджана

Премьер Армении Никол Пашинян объяснил, почему неоднократно выражал благодарность президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву. Он считает свою реакцию вполне логичной и адекватным ответом.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом он сказал журналистам после заседания правительства в четверг.

"Я заметил, что у нас есть стремление чрезмерно усложнять восприятие происходящего. Например, почему этот микрофон синий, а тот - красный, почему не желтый, а черный, и уже на основе этого делаются геополитические выводы", - заявил Пашинян.

По его словам, когда происходит событие, напрямую связанное с Арменией, страна обязана обозначить свое отношение к нему. И если это отношение положительное, его необходимо открыто высказать. Он напомнил о ряде конкретных шагов, которые были предприняты со стороны Азербайджана в последнее время: снятие ограничений на ввоз пшеницы сначала для Казахстана, затем для России, а также отсутствие ограничений на железнодорожные перевозки из Армении.

"Кроме того, Азербайджан выразил готовность продавать нефтепродукты. Поезд (первый - ред.) с нефтепродуктами прибыл, и товар появился на рынке", - отметил он.

Пашинян подчеркнул, что считает правильным публично выражать свое отношение к таким событиям и делает это намеренно на разных площадках, чтобы позиция Армении была четко зафиксирована.