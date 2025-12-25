Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией годовщина крушения самолета AZAL
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией годовщина крушения самолета AZAL

    Пашинян объяснил, почему неоднократно благодарил президента Азербайджана

    В регионе
    • 25 декабря, 2025
    • 13:57
    Пашинян объяснил, почему неоднократно благодарил президента Азербайджана

    Премьер Армении Никол Пашинян объяснил, почему неоднократно выражал благодарность президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву. Он считает свою реакцию вполне логичной и адекватным ответом.

    Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом он сказал журналистам после заседания правительства в четверг.

    "Я заметил, что у нас есть стремление чрезмерно усложнять восприятие происходящего. Например, почему этот микрофон синий, а тот - красный, почему не желтый, а черный, и уже на основе этого делаются геополитические выводы", - заявил Пашинян.

    По его словам, когда происходит событие, напрямую связанное с Арменией, страна обязана обозначить свое отношение к нему. И если это отношение положительное, его необходимо открыто высказать. Он напомнил о ряде конкретных шагов, которые были предприняты со стороны Азербайджана в последнее время: снятие ограничений на ввоз пшеницы сначала для Казахстана, затем для России, а также отсутствие ограничений на железнодорожные перевозки из Армении.

    "Кроме того, Азербайджан выразил готовность продавать нефтепродукты. Поезд (первый - ред.) с нефтепродуктами прибыл, и товар появился на рынке", - отметил он.

    Пашинян подчеркнул, что считает правильным публично выражать свое отношение к таким событиям и делает это намеренно на разных площадках, чтобы позиция Армении была четко зафиксирована.

    Никол Пашинян Армения Азербайджан Ильхам Алиев
    Paşinyan Azərbaycan Prezidentinə dəfələrlə təşəkkür etməyinin səbəbini açıqlayıb
    Pashinyan explains why he repeatedly thanked President of Azerbaijan

    Последние новости

    14:37

    Аркадий Гукасян выступает с последним словом в суде

    Внутренняя политика
    14:31
    Фото

    Али Асадов посетил могилы погибших членов экипажа самолета AZAL

    Внутренняя политика
    14:27

    В Армении задержаны члены ОПГ за сексуальную эксплуатацию детей и оборот наркотиков

    В регионе
    14:23
    Фото

    Мощность предприятия по производству металлических опор ЛЭП в Агдаме составляет 7,2 тыс. тонн

    Бизнес
    14:21
    Фото

    Анар Ибрагимов: Открытие Hilton Garden Inn Agdam даст импульс развитию туризма в регионе

    Туризм
    14:16
    Фото

    В Агдаме во второй жилой комплекс до конца декабря переселят 104 семьи

    Внутренняя политика
    14:14
    Фото

    Предприятие в Агдаме планирует выпускать 4 тыс. комплектов мебели ежегодно

    Бизнес
    14:05

    Украина беспилотниками нанесла удар по российскому порту, горят резервуары с нефтепродуктами

    Другие страны
    14:00

    Премьеры Азербайджана и Казахстана провели телефонный разговор

    Внутренняя политика
    Лента новостей