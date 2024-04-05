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Пашинян: Настало время развивать экономические связи с ЕС и США

Пашинян: Настало время развивать экономические связи с ЕС и США На основе результативного политического сотрудничества, настало время развивать экономические связи с ЕС и США, включая торговлю и свободу перемещения граждан.
В регионе
5 апреля 2024 г. 15:15
Пашинян: Настало время развивать экономические связи с ЕС и США

На основе результативного политического сотрудничества, настало время развивать экономические связи с ЕС и США, включая торговлю и свободу перемещения граждан.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян перед началом трехсторонней встречи с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и Госсекретарем США Энтони Блинкеном.

"Мы намерены развивать конкурентоспособность частного сектора Армении для его выхода на новые рынки, готовы сделать инвестиционный климат привлекательнее для европейских и американских компаний. Мы ожидаем помощи в модернизации инфраструктур качества товаров и услуг, в укреплении связей [армянских и западных] деловых кругов и в поиске новых схем для развития торговли", - заявил Пашинян.

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Версия на английском языке Pashinyan: It’s time for Armenia to develop economic ties with EU, US
Версия на азербайджанском языке Paşinyan: Aİ və ABŞ-la iqtisadi əlaqələri inkişaf etdirməyin vaxtıdır

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