В Москве горит производственно-складское здание, к тушению привлечена авиация

На востоке Москвы горит производственно-складское здание на площади 4 тыс. кв. метров, крыша частично рушится.
Как передает Report, информацию распространили оперативные службы.
В пресс-службе МЧС России сообщили, что для ликвидации возгорания вызвали авиацию.
"К тушению пожара в производственно-складском здании привлечено два вертолета с водосливными устройствами, которыми выполнено 32 слива и сброшено 200 тонн воды", - сказали в пресс-службе.
Отмечается, что быстрому распространению огня способствует высокая пожарная нагрузка внутри здания и его конструктивные особенности.
В столичной прокуратуре сообщили, что контролируется установление обстоятельств пожара. "Точная причина пожара будет установлена по результатам пожарно-технической экспертизы", - сказали в надзорном ведомстве.