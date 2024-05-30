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В Москве горит производственно-складское здание, к тушению привлечена авиация

В Москве горит производственно-складское здание, к тушению привлечена авиация На востоке Москвы горит производственно-складское здание на площади 4 тыс. кв. метров, крыша частично рушится.
В регионе
30 мая 2024 г. 08:25
В Москве горит производственно-складское здание, к тушению привлечена авиация

На востоке Москвы горит производственно-складское здание на площади 4 тыс. кв. метров, крыша частично рушится.

Как передает Report, информацию распространили оперативные службы.

В пресс-службе МЧС России сообщили, что для ликвидации возгорания вызвали авиацию.

"К тушению пожара в производственно-складском здании привлечено два вертолета с водосливными устройствами, которыми выполнено 32 слива и сброшено 200 тонн воды", - сказали в пресс-службе.

Отмечается, что быстрому распространению огня способствует высокая пожарная нагрузка внутри здания и его конструктивные особенности.

В столичной прокуратуре сообщили, что контролируется установление обстоятельств пожара. "Точная причина пожара будет установлена по результатам пожарно-технической экспертизы", - сказали в надзорном ведомстве.

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