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На Каспии приступят к поиску судов допетровской эпохи

На Каспии приступят к поиску судов допетровской эпохи Совместная экспедиция Минобороны России и Русского географического общества (РГО) стартовала в акватории Каспийского моря для поиска затонувших судов допетровской эпохи.
В регионе
30 мая 2024 г. 03:20
На Каспии приступят к поиску судов допетровской эпохи

Совместная экспедиция Минобороны России и Русского географического общества (РГО) стартовала в акватории Каспийского моря для поиска затонувших судов допетровской эпохи.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в российском военном ведомстве.

"Второй этап совместной экспедиции Управления навигации и океанографии Министерства обороны, Русского географического общества и Фонда "Люди моря" под названием "Морское историко-культурное наследие Каспия" начался в акватории Каспийского моря близ порта Дербент", - сказали в ведомстве.

Там отметили, что в ходе проведения экспедиции планируется изучить ранее выявленную средневековую якорную стоянку. В течение двух недель участники экспедиции проведут гидрографическую разведку нескольких районов морского дна в акватории Дербентского порта.

Предполагается, что в районе поиска могут находиться затонувшие суда допетровской эпохи и ушедшие под воду поселения и морская инфраструктура средневековья.

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