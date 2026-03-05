Пашинян: Наличие в Армении военной базы РФ не мешает планам по вступлению в ЕС

Присутствие в Армении российской военной базы пока не мешает планам страны по вступлению в Евросоюз.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил премьер Армении Никол Пашинян в ходе брифинга по итогам заседания правительства.

"Да, Армения приняла закон о начале процесса вступления в ЕС. Но мы еще не на том отрезке пути, чтобы российская военная база закрывала бы нам поле зрения. Когда увидим, что российская военная база закрывает нам поле зрения, тогда подумаем, как двигаться, чтобы не иметь проблем", - сказал он.

По его словам, у Армении нет намерений наносить вред интересам России.

"Наше намерение - руководствоваться исключительно интересами Армении", - отметил премьер.