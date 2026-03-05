Пашинян: Наличие в Армении военной базы РФ не мешает планам по вступлению в ЕС
В регионе
- 05 марта, 2026
- 13:24
Присутствие в Армении российской военной базы пока не мешает планам страны по вступлению в Евросоюз.
Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил премьер Армении Никол Пашинян в ходе брифинга по итогам заседания правительства.
"Да, Армения приняла закон о начале процесса вступления в ЕС. Но мы еще не на том отрезке пути, чтобы российская военная база закрывала бы нам поле зрения. Когда увидим, что российская военная база закрывает нам поле зрения, тогда подумаем, как двигаться, чтобы не иметь проблем", - сказал он.
По его словам, у Армении нет намерений наносить вред интересам России.
"Наше намерение - руководствоваться исключительно интересами Армении", - отметил премьер.
Последние новости
13:58
Байрамов и Саидов обсудили инцидент с иранскими дронами в НахчыванеВнешняя политика
13:57
Фото
Переселившимся в Агдам 90 семьям вручены ключи от квартир - ОБНОВЛЕНОВнутренняя политика
13:55
Пашинян заявил о необходимости пересмотра концессии на ж\д АрменииВ регионе
13:52
Пашинян рад развитию товарооборота с АзербайджаномБизнес
13:52
ЦАХАЛ: С начала войны убито более 3000 иранских военнослужащихВ регионе
13:49
Барзани выступил за нейтралитет Курдистана на фоне напряженности на Ближнем ВостокеДругие страны
13:48
Песков: Иран не обращался к России за поддержкойВ регионе
13:44
Минобороны Катара: Силы ПВО отражают иранскую ракетную атакуДругие страны
13:37
Фото
Видео