    Paşinyan: Rusiya hərbi bazası hələ ki, Ermənistanın Aİ-yə inteqrasiyasına maneə yaratmır

    Region
    • 05 mart, 2026
    • 13:46
    Paşinyan: Rusiya hərbi bazası hələ ki, Ermənistanın Aİ-yə inteqrasiyasına maneə yaratmır

    Ermənistanda Rusiya hərbi bazasının mövcudluğu hələ ki, ölkənin Avropa İttifaqına (Aİ) daxil olma planlarına mane olmur.

    "Report" yerli KİV-ə istinadən xəbər verir ki, bu barədə Ermənistanın Baş naziri Nikol Paşinyan hökumət iclasının yekunlarına dair brifinq zamanı bildirib.

    "Bəli, Ermənistan Aİ-yə daxil olma prosesinin başlanması haqqında qanun qəbul edib. Lakin biz hələ yolun o hissəsində deyilik ki, Rusiya hərbi bazası görüş sahəmizi qapatsın. Rusiya hərbi bazasının görüş sahəmizi qapatdığını gördük isə problem yaşamamaq üçün necə hərəkət etməli olduğumuzu düşünəcəyik", - o deyib.

    N.Paşinyanın sözlərinə görə, Ermənistanın Rusiyanın maraqlarına zərər vurmaq niyyəti yoxdur: "Bizim niyyətimiz yalnız Ermənistanın maraqlarını rəhbər tutmaqdır".

    Пашинян: Наличие в Армении военной базы РФ не мешает планам по вступлению в ЕС
    Pashinyan: Presence of Russian military base in Armenia doesn't hinder plans to join EU

