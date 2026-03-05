Paşinyan: Rusiya hərbi bazası hələ ki, Ermənistanın Aİ-yə inteqrasiyasına maneə yaratmır
- 05 mart, 2026
- 13:46
Ermənistanda Rusiya hərbi bazasının mövcudluğu hələ ki, ölkənin Avropa İttifaqına (Aİ) daxil olma planlarına mane olmur.
"Report" yerli KİV-ə istinadən xəbər verir ki, bu barədə Ermənistanın Baş naziri Nikol Paşinyan hökumət iclasının yekunlarına dair brifinq zamanı bildirib.
"Bəli, Ermənistan Aİ-yə daxil olma prosesinin başlanması haqqında qanun qəbul edib. Lakin biz hələ yolun o hissəsində deyilik ki, Rusiya hərbi bazası görüş sahəmizi qapatsın. Rusiya hərbi bazasının görüş sahəmizi qapatdığını gördük isə problem yaşamamaq üçün necə hərəkət etməli olduğumuzu düşünəcəyik", - o deyib.
N.Paşinyanın sözlərinə görə, Ermənistanın Rusiyanın maraqlarına zərər vurmaq niyyəti yoxdur: "Bizim niyyətimiz yalnız Ermənistanın maraqlarını rəhbər tutmaqdır".