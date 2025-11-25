Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА
    Пашинян: Наилучший вариант - национализация "Электрических сетей Армении"

    В регионе
    • 25 ноября, 2025
    • 13:59
    Пашинян: Наилучший вариант - национализация Электрических сетей Армении

    Премьер-министр Армении Никол Пашинян считает наилучшим вариантом полную национализацию ЗАО "Электрические сети Армении" (ЭСА), которая принадлежит арестованному в Ереване президенту группы компаний "Ташир" Самвелу Карапетяну.

    Как передает Report, об этом Пашинян заявил на встрече с временным управляющим ЭСА Романосом Петросяном.

    "Есть два варианта. Первый - полная национализация ЭСА, после чего пригласим профессионального управленца, который будет управлять компанией под контролем правительства. Второй вариант: если выяснится, что по каким-то причинам полная национализация недоступна из-за финансовых расходов, не оправдана за счет госсредств, поскольку мы должны заплатить, то необходимо будет привлечь нового инвестора. Хочу быть честным: для меня наилучшим и наиболее желаемым вариантом является первый - национализация ЭСА, но здесь есть финансовый компонент", - сказал он.

    Отметим, что ранее "Ташир Капитал" лишили лицензии на деятельность.

    Никол Пашинян ЗАО "Электрические сети" Армения национализация Самвел Карапетян

