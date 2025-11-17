Компанию Карапетяна лишили лицензии по "Электросетям Армении"

В Армении лишили "Ташир Капитал" - управляющего компанией "Электрические сети Армении" (ЭСА) - лицензии на деятельность.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, решение принято Комиссией по регулированию общественных услуг после трехдневного обсуждения.

Речь идет о прекращении действия лицензии № 0092 на распределение электрической энергии (мощности) ЭСА.

Причиной такого решения в комиссии назвали многочисленные нарушения законодательства и невыполнение предприятием ранее предъявленных требований.

По данным комиссии, "данное решение направлено на обеспечение стабильной и безопасной работы энергосистемы".

Ранее сообщалось, что в случае принятия комиссией соответствующего решения ЭСА останется под временным управлением правительства, в котором находятся уже 4 месяца.

Решение может быть обжаловано в Комиссии в течение двух месяцев со дня вступления его в силу или в Административном суде Армении в течение 15 дней со дня его получения. Однако подача жалобы не приостанавливает действие решения. Документ вступает в силу со дня его принятия.

Напомним, компания "Ташир Капитал" принадлежит бизнесмену Самвелу Карапетяну, арестованногму в Армении по обвинениям в публичных призывах к захвату власти.