    Paşinyan: Ən yaxşı variant "Ermənistan Elektrik Şəbəkələri"nin milliləşdirilməsidir

    Region
    • 25 noyabr, 2025
    • 14:13
    Paşinyan: Ən yaxşı variant Ermənistan Elektrik Şəbəkələrinin milliləşdirilməsidir

    Ermənistanın Baş naziri Nikol Paşinyan "Taşir" şirkətlər qrupunun həbsdə olan prezidenti Samvel Karapetyana məxsus "Ermənistan Elektrik Şəbəkələri" (EEŞ) QSC-nin tamamilə milliləşdirilməsini ən yaxşı variant hesab edir.

    "Report" xəbər verir ki, Paşinyan bunu QSC-nin müvəqqəti idarəçisi Romanos Petrosyanla görüşündə bildirib.

    "İki variant var. Birincisi, EEŞ-in tam milliləşdirilməsi, bundan sonra hökumətin nəzarəti altında şirkəti idarə edəcək peşəkar menecer dəvət edəcəyik. İkinci variant isə belədir: əgər məlum olsa ki, tam milliləşdirmə maliyyə xərcləri səbəbindən mümkün deyil, o zaman yeni investor cəlb etmək lazım gələcək. Düzünü desəm, mənim üçün ən yaxşı və ən arzuolunan variant birincisidir - EEŞ-in milliləşdirilməsi, lakin bunun maliyyə komponenti var", - o bildirib.

    Nikol Paşinyan Ermənistan Elektrik Şəbəkələri
    Пашинян: Наилучший вариант - национализация "Электрических сетей Армении"

