Пашинян: На рынке труда Армении существует дефицит рабочей силы

На рынке труда Армении существует дефицит рабочей силы.
Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом премьер-министр Никол Пашинян заявил на заседании правительства.
"Из частного сектора получаем сигналы о том, что у них есть проблемы с поиском кадров", - сказал он.
В свою очередь министр труда и социальных вопросов Нарек Мкртчян сообщил, что в первом квартале 2022 года уровень безработицы в стране составил 14,8%.
"Число зарегистрированных безработных - 50,4 тыс.", - сказал министр, отметив, что это на 1,9% ниже показателя за аналогичный период прошлого года.
По словам министра, в ближайшие 3 года будут востребованы специалисты в таких сферах, как строительство, сельское хозяйство, торговля, ИТ, медицинское обслуживание.