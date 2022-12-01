Пашинян: На рынке труда Армении существует дефицит рабочей силы

На рынке труда Армении существует дефицит рабочей силы.

На рынке труда Армении существует дефицит рабочей силы.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом премьер-министр Никол Пашинян заявил на заседании правительства.

"Из частного сектора получаем сигналы о том, что у них есть проблемы с поиском кадров", - сказал он.

В свою очередь министр труда и социальных вопросов Нарек Мкртчян сообщил, что в первом квартале 2022 года уровень безработицы в стране составил 14,8%.

"Число зарегистрированных безработных - 50,4 тыс.", - сказал министр, отметив, что это на 1,9% ниже показателя за аналогичный период прошлого года.

По словам министра, в ближайшие 3 года будут востребованы специалисты в таких сферах, как строительство, сельское хозяйство, торговля, ИТ, медицинское обслуживание.