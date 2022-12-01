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Пашинян: На рынке труда Армении существует дефицит рабочей силы

Пашинян: На рынке труда Армении существует дефицит рабочей силы На рынке труда Армении существует дефицит рабочей силы.
В регионе
1 декабря 2022 г. 13:16
Пашинян: На рынке труда Армении существует дефицит рабочей силы

На рынке труда Армении существует дефицит рабочей силы.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом премьер-министр Никол Пашинян заявил на заседании правительства.

"Из частного сектора получаем сигналы о том, что у них есть проблемы с поиском кадров", - сказал он.

В свою очередь министр труда и социальных вопросов Нарек Мкртчян сообщил, что в первом квартале 2022 года уровень безработицы в стране составил 14,8%.

"Число зарегистрированных безработных - 50,4 тыс.", - сказал министр, отметив, что это на 1,9% ниже показателя за аналогичный период прошлого года.

По словам министра, в ближайшие 3 года будут востребованы специалисты в таких сферах, как строительство, сельское хозяйство, торговля, ИТ, медицинское обслуживание.

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Версия на английском языке Pashinyan concerned about labor shortage in Armenian labor market

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