Пашинян: Мы вывели Армению из геополитической ловушки, приведя ее к миру
В регионе
- 04 апреля, 2026
- 18:32
Карабахское движение было лишь рычагом, препятствующим созданию Республики Армения.
Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян на 8-й внеочередной конференции конференции партии "Гражданский договор".
"Мы продемонстрировали волю не допустить продолжения карабахского движения и привели Армению в миру. Оно казалось выгодным нашему народу, но на самом деле было всего лишь геополитической ловушкой, которая пришла к логическому концу", - сказал Пашинян.
По его словам, карабахское движение было лишь рычагом, препятствующим созданию Республики Армения. "Мы вывели Армению из геополитической ловушки и, как обещали народу, привели Армению к миру", - подчеркнул армянский премьер.
