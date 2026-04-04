Пашинян: Мы вывели Армению из геополитической ловушки, приведя ее к миру

Карабахское движение было лишь рычагом, препятствующим созданию Республики Армения.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян на 8-й внеочередной конференции конференции партии "Гражданский договор".

"Мы продемонстрировали волю не допустить продолжения карабахского движения и привели Армению в миру. Оно казалось выгодным нашему народу, но на самом деле было всего лишь геополитической ловушкой, которая пришла к логическому концу", - сказал Пашинян.

По его словам, карабахское движение было лишь рычагом, препятствующим созданию Республики Армения. "Мы вывели Армению из геополитической ловушки и, как обещали народу, привели Армению к миру", - подчеркнул армянский премьер.