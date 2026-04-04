Ильхам Алиев Операция США и Израиля против Ирана WUF13 Визит Ильхама Алиева в Грузию
    Ильхам Алиев Операция США и Израиля против Ирана WUF13 Визит Ильхама Алиева в Грузию

    Пашинян: Мы вывели Армению из геополитической ловушки, приведя ее к миру

    В регионе
    04 апреля, 2026
    18:32
    Пашинян: Мы вывели Армению из геополитической ловушки, приведя ее к миру

    Карабахское движение было лишь рычагом, препятствующим созданию Республики Армения.

    Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян на 8-й внеочередной конференции конференции партии "Гражданский договор".

    "Мы продемонстрировали волю не допустить продолжения карабахского движения и привели Армению в миру. Оно казалось выгодным нашему народу, но на самом деле было всего лишь геополитической ловушкой, которая пришла к логическому концу", - сказал Пашинян.

    По его словам, карабахское движение было лишь рычагом, препятствующим созданию Республики Армения. "Мы вывели Армению из геополитической ловушки и, как обещали народу, привели Армению к миру", - подчеркнул армянский премьер.

    Никол Пашинян Партия Гражданский договор Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Paşinyan: Biz Ermənistanı sülhə gətirərək geosiyasi tələdən çıxardıq
    Pashinyan says his government pulled Armenia out of geopolitical trap and led it to peace

    Последние новости

    Лента новостей