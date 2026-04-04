    Paşinyan: Biz Ermənistanı sülhə gətirərək geosiyasi tələdən çıxardıq

    Region
    • 04 aprel, 2026
    • 19:22
    Paşinyan: Biz Ermənistanı sülhə gətirərək geosiyasi tələdən çıxardıq

    Qarabağ hərəkatı Ermənistan Respublikasının yaradılmasına mane olan bir rıçaq idi.

    "Report" Ermənistan KİV-lərinə istinadən xəbər verir ki, bu barədə ölkənin Baş naziri Nikol Paşinyan "Vətəndaş müqaviləsi" Partiyasının 8-ci növbədənkənar konfransında bildirib.

    "Biz Qarabağ hərəkatının davam etməsinə yol verməmək iradəsini nümayiş etdirdik və Ermənistanı sülhə gətirdik. O, xalqımız üçün sərfəli görünürdü, ancaq əslində geosiyasi tələ idi", - Paşinyan deyib.

    Onun sözlərinə görə, Qarabağ hərəkatı yalnız Ermənistan Respublikasının yaradılmasına mane olan rıçaq olub. "Biz Ermənistanı geosiyasi tələdən çıxardıq və xalqa söz verdiyimiz kimi, Ermənistanı sülhə gətirdik", - Baş nazir vurğulayıb.

    Nikol Paşinyan Azərbaycan-Ermənistan sülh prosesi Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsi Vətəndaş müqaviləsi
    Пашинян: Мы вывели Армению из геополитической ловушки, приведя ее к миру
    Pashinyan says his government pulled Armenia out of geopolitical trap and led it to peace

