    Пашинян: Мир с Азербайджаном привел к росту турпотока в Армению

    В регионе
    • 04 декабря, 2025
    • 15:26
    Пашинян: Мир с Азербайджаном привел к росту турпотока в Армению

    Армения выразила интерес в вступлении в Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС), а также в углублении связей с Китаем.

    Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил журналистам премьер-министр Армении Никол Пашинян.

    По его словам, прогресс в мирном процессе с Азербайджаном способствовал повышению инвестиционной привлекательности Армении и росту ее туристического сектора.

    "После подписания документов в США (Вашингтонских договоренностей -прим. ред.) инвестиционный интерес к Армении возрос, и мы заинтересованы в реализации инфраструктурных проектов с участием ЕС, в том числе в рамках проекта TRIPP", - отметил он.

    Пашинян подчеркнул, что из обещанных Евросоюзом 2,6 млрд евро более 500 млн евро уже выделено, в том числе за счет кредитования частного сектора: "Мы добиваемся хорошего прогресса в реализации проекта TRIPP, и проект будет реализован в установленные нами сроки".

    Он добавил, что заявление комиссара ЕС по вопросам расширения Марты Кос о готовности ЕС содействовать Еревану в подключении электросетей Армении к сетям Грузии и Турции касается конкретной программы по импорту и экспорту электроэнергии и не затрагивает вопрос будущего управления ЗАО "Электрические сети Армении".

    Paşinyan: Azərbaycanla sülh Ermənistana turist axınının artmasına səbəb olub
    Pashinyan: Peace with Azerbaijan has led to surge in tourist flow to Armenia
