Пашинян: Минская группа ОБСЕ никогда не делала ничего полезного
В регионе
- 10 сентября, 2025
- 20:42
В деятельности Минской группы ОБСЕ не было ничего полезного.
Как передает Report, об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе выступления в парламенте.
"В деятельности Минской группы не вижу ничего полезного, не было в ней ничего такого. Эта деятельность была направлена на то, чтобы конфликт углублялся, превратился в инструмент, чтобы держать под контролем не только Армению, но и весь регион", - сказал Пашинян.
Ранее Пашинян заявил, что правительство Армении согласилось на роспуск Минской группы ОБСЕ до заключения мирного договора с Азербайджаном, так как в документах, подписанных 8 августа в Вашингтоне, фиксируется суверенитет, территориальная целостность и нерушимость границ Армении.
