    Пашинян рассказал, почему Ереван согласился на роспуск МГ до подписания договора с Баку

    • 10 сентября, 2025
    • 19:49
    Пашинян рассказал, почему Ереван согласился на роспуск МГ до подписания договора с Баку

    Правительство Армении согласилось на роспуск Минской группы ОБСЕ до заключения мирного договора с Азербайджаном, потому что в документах, подписанных 8 августа в Вашингтоне, фиксируется суверенитет, территориальная целостность и нерушимость границ Армении.

    Как сообщает Report, об этом премьер-министр Никол Пашинян заявил на правительственном часе в парламенте.

    По его словам, именно в фиксации этих принципов и состоит причина, по которой правительство Армении согласилось на роспуск МГ ОБСЕ после парафирования мирного соглашения, хотя ранее заявляло, что согласится на это после подписания.

    "Когда мы увидели, что ряд вопросов регулируется приемлемым для нас образом, мы решили, что нельзя упускать этот шанс", – заявил премьер.

    Paşinyan İrəvanın Bakı ilə müqavilədən əvvəl Minsk Qrupunun buraxılmasına niyə razılaşdığını açıqlayıb

