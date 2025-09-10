Пашинян рассказал, почему Ереван согласился на роспуск МГ до подписания договора с Баку
В регионе
- 10 сентября, 2025
- 19:49
Правительство Армении согласилось на роспуск Минской группы ОБСЕ до заключения мирного договора с Азербайджаном, потому что в документах, подписанных 8 августа в Вашингтоне, фиксируется суверенитет, территориальная целостность и нерушимость границ Армении.
Как сообщает Report, об этом премьер-министр Никол Пашинян заявил на правительственном часе в парламенте.
По его словам, именно в фиксации этих принципов и состоит причина, по которой правительство Армении согласилось на роспуск МГ ОБСЕ после парафирования мирного соглашения, хотя ранее заявляло, что согласится на это после подписания.
"Когда мы увидели, что ряд вопросов регулируется приемлемым для нас образом, мы решили, что нельзя упускать этот шанс", – заявил премьер.
Последние новости
20:58
Азербайджан и США обсудили новые механизмы сотрудничестваЭкономика
20:55
Фото
Азербайджан и ЧБТР обсудили вопросы сотрудничестваФинансы
20:46
Сибига: Мы ожидаем, что Европа поможет нам сбивать российские ракеты над УкраинойДругие страны
20:43
NASA запретило гражданам Китая участвовать в программах агентстваДругие страны
20:42
Пашинян: Минская группа ОБСЕ никогда не делала ничего полезногоВ регионе
20:38
В Товузе два автомобиля съехали с моста, есть пострадавшиеПроисшествия
20:24
Принц Гарри пожертвовал полмиллиона долларов для детей Украины и ГазыДругие страны
20:18
В ООН заявили, что гуманитарная группа будет оставаться в Газе так долго, как сможетДругие страны
20:15