Paşinyan: ATƏT-in Minsk qrupu heç vaxt faydalı iş görməyib
Region
- 10 sentyabr, 2025
- 20:57
ATƏT-in Minsk qrupunun fəaliyyətində faydalı heç nə yox idi.
"Report" xəbər verir ki, bunu Ermənistanın Baş naziri Nikol Paşinyan parlamentdə çıxışı zamanı deyib.
"Mən Minsk qrupunun fəaliyyətində faydalı heç nə görmürəm, orada belə bir şey olmayıb. Bu fəaliyyət münaqişəni dərinləşdirməyə, onu təkcə Ermənistanı deyil, bütün regionu nəzarətdə saxlamaq alətinə çevirməyə yönəlib", - Paşinyan vurğulayıb.
Bundan əvvəl Paşinyan bildirib ki, avqustun 8-də Vaşinqtonda imzalanan sənədlərdə Ermənistanın suverenliyi, ərazi bütövlüyü və sərhədlərinin toxunulmazlığı göstərildiyi üçün Ermənistan hökuməti Azərbaycanla sülh müqaviləsi bağlanana qədər ATƏT-in Minsk qrupunun buraxılmasına razılaşıb.
Son xəbərlər
22:31
CPC dəniz terminalında neft sızması nəticəsində dəymiş 2,1 milyon dollarlıq təzminatı ödəyibRegion
22:23
Video
NASA alimləri Marsda qədim həyatın mümkün izlərini aşkar ediblərDigər ölkələr
22:23
Yəməndə İsrail zərbələri nəticəsində ölənlərin sayı 35-ə çatıb - YENİLƏNİB-2Digər ölkələr
22:18
Türkiyə beynəlxalq ictimaiyyəti İsrailə təzyiqləri artırmağa çağırıbRegion
22:07
Polşa Baş nazirinin həyat yoldaşının avtomobili oğurlanıbDigər ölkələr
21:54
Yevlaxda toydan qayıdan dörd nəfər avtomobil qəzasına düşübHadisə
21:53
Dünya çempionu olan qapıçı 40 yaşında karyerasını bitiribFutbol
21:48
Gəncədə azyaşlı bədbəxt hadisə nəticəsində ölübHadisə
21:42