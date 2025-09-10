İlham Əliyev DÇ-2026 AQEM Nepal Qətər Orta Dəhliz
    İlham Əliyev DÇ-2026 AQEM Nepal Qətər Orta Dəhliz

    Paşinyan: ATƏT-in Minsk qrupu heç vaxt faydalı iş görməyib

    Region
    • 10 sentyabr, 2025
    • 20:57
    Paşinyan: ATƏT-in Minsk qrupu heç vaxt faydalı iş görməyib

    ATƏT-in Minsk qrupunun fəaliyyətində faydalı heç nə yox idi.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Ermənistanın Baş naziri Nikol Paşinyan parlamentdə çıxışı zamanı deyib.

    "Mən Minsk qrupunun fəaliyyətində faydalı heç nə görmürəm, orada belə bir şey olmayıb. Bu fəaliyyət münaqişəni dərinləşdirməyə, onu təkcə Ermənistanı deyil, bütün regionu nəzarətdə saxlamaq alətinə çevirməyə yönəlib", - Paşinyan vurğulayıb.

    Bundan əvvəl Paşinyan bildirib ki, avqustun 8-də Vaşinqtonda imzalanan sənədlərdə Ermənistanın suverenliyi, ərazi bütövlüyü və sərhədlərinin toxunulmazlığı göstərildiyi üçün Ermənistan hökuməti Azərbaycanla sülh müqaviləsi bağlanana qədər ATƏT-in Minsk qrupunun buraxılmasına razılaşıb.

    Nikol Paşinyan ATƏT-in Minsk qrupu
    Пашинян: Минская группа ОБСЕ никогда не делала ничего полезного

    Son xəbərlər

    22:31

    CPC dəniz terminalında neft sızması nəticəsində dəymiş 2,1 milyon dollarlıq təzminatı ödəyib

    Region
    22:23
    Video

    NASA alimləri Marsda qədim həyatın mümkün izlərini aşkar ediblər

    Digər ölkələr
    22:23

    Yəməndə İsrail zərbələri nəticəsində ölənlərin sayı 35-ə çatıb - YENİLƏNİB-2

    Digər ölkələr
    22:18

    Türkiyə beynəlxalq ictimaiyyəti İsrailə təzyiqləri artırmağa çağırıb

    Region
    22:07

    Polşa Baş nazirinin həyat yoldaşının avtomobili oğurlanıb

    Digər ölkələr
    21:54

    Yevlaxda toydan qayıdan dörd nəfər avtomobil qəzasına düşüb

    Hadisə
    21:53

    Dünya çempionu olan qapıçı 40 yaşında karyerasını bitirib

    Futbol
    21:48

    Gəncədə azyaşlı bədbəxt hadisə nəticəsində ölüb

    Hadisə
    21:42

    Netanyahu Yəməndə husiləri yeni zərbələrlə hədələyib

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti