Пашинян: "Маршрут Трампа" изменит международную логистику между Востоком и Западом

Реализация проекта "Маршрут Трампа" (TRIPP) откроет новую эпоху для Армении и экономики страны, а также изменит международные логистические маршруты.

Как сообщает Report cо ссылкой на армянские медиа, об этом премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил в ходе панельной дискуссии на саммите "Конкордия" в США.

"В настоящее время мы сосредоточены на реализации проекта TRIPP, в результате чего региональная взаимосвязанность будет полностью обеспечена. TRIPP откроет новую эпоху для нашей страны и экономики, поскольку прежде всего у нас появится железнодорожное сообщение с Азербайджаном", - сказал он.

Премьер также отметил, что Ереван "с нетерпением ожидает открытия границы Армении с Турцией и, в рамках этого, железнодорожного сообщения".

"В целом это (проект TRIPP - ред.) также изменит международную логистику, поскольку международное сообщество получит новый маршрут между Востоком и Западом", - подчеркнул армянский премьер.