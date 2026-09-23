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    Ильхам Алиев Гран-при Азербайджана Формулы-1 Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Удары США по Ирану

    Пашинян: "Маршрут Трампа" изменит международную логистику между Востоком и Западом

    В регионе
    • 23 сентября, 2026
    • 09:21
    Пашинян: Маршрут Трампа изменит международную логистику между Востоком и Западом

    Реализация проекта "Маршрут Трампа" (TRIPP) откроет новую эпоху для Армении и экономики страны, а также изменит международные логистические маршруты.

    Как сообщает Report cо ссылкой на армянские медиа, об этом премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил в ходе панельной дискуссии на саммите "Конкордия" в США.

    "В настоящее время мы сосредоточены на реализации проекта TRIPP, в результате чего региональная взаимосвязанность будет полностью обеспечена. TRIPP откроет новую эпоху для нашей страны и экономики, поскольку прежде всего у нас появится железнодорожное сообщение с Азербайджаном", - сказал он.

    Премьер также отметил, что Ереван "с нетерпением ожидает открытия границы Армении с Турцией и, в рамках этого, железнодорожного сообщения".

    "В целом это (проект TRIPP - ред.) также изменит международную логистику, поскольку международное сообщество получит новый маршрут между Востоком и Западом", - подчеркнул армянский премьер.

    Никол Пашинян Маршрут Трампа (TRIPP) Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Нормализация отношений между Азербайджаном и Арменией
    Paşinyan: "Tramp Marşrutu" Şərq ilə Qərb arasında beynəlxalq logistikanı dəyişdirəcək
    Pashinyan: TRIPP project to usher in new era for Armenia and its economy

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