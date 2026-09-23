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    Paşinyan: "Tramp Marşrutu" Şərq ilə Qərb arasında beynəlxalq logistikanı dəyişdirəcək

    Region
    • 23 sentyabr, 2026
    • 09:24
    Paşinyan: Tramp Marşrutu Şərq ilə Qərb arasında beynəlxalq logistikanı dəyişdirəcək

    "Tramp Marşrutu" (TRIPP) layihəsinin həyata keçirilməsi Ermənistan və ölkənin iqtisadiyyatı üçün yeni dövrün başlanğıcını qoyacaq, həmçinin beynəlxalq logistika marşrutlarını dəyişdirəcək.

    "Report" erməni mediasına istinadən xəbər verir ki, bunu Ermənistanın Baş naziri Nikol Paşinyan ABŞ-da "Konkordiya" sammitində panel müzakirəsi zamanı bəyan edib.

    "Hazırda biz TRIPP layihəsinin həyata keçirilməsinə diqqət yetiririk, bunun nəticəsində regional əlaqəlilik tam təmin olunacaq. TRIPP ölkəmiz və iqtisadiyyatımız üçün yeni dövrün başlanğıcını qoyacaq, çünki ilk növbədə Azərbaycanla dəmir yolu əlaqəmiz olacaq", - o deyib.

    Baş nazir həmçinin qeyd edib ki, İrəvan "Ermənistanın Türkiyə ilə sərhədinin açılmasını və bunun çərçivəsində dəmiryol əlaqəsini səbirsizliklə gözləyir".

    "Ümumilikdə bu (TRIPP layihəsi - red.) həmçinin beynəlxalq logistikanı dəyişdirəcək, çünki beynəlxalq ictimaiyyət Şərq ilə Qərb arasında yeni marşrut əldə edəcək", - erməni baş naziri vurğulayıb.

    Nikol Paşinyan Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Tramp Marşrutu (TRIPP) Amerika Birləşmiş Ştatları (ABŞ)
    Пашинян: "Маршрут Трампа" изменит международную логистику между Востоком и Западом
    Pashinyan: TRIPP project to usher in new era for Armenia and its economy

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