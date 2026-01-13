Пашинян: Импорт топлива из Азербайджана привел к снижению цен в Армении

Импорт бензина из Азербайджана в Армению привел к снижению стоимости топлива на армянском рынке на 15%.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил премьер Армении Никол Пашинян.

"С середины декабря 2025 года в Армению начал импортироваться бензин азербайджанского производства. Из Азербайджана, в основном, импортируется бензин марки premium. Самая низкая цена на этот вид бензина на армянском рынке снизилась на 15% (430 драмов ($1,13) за литр вместо 510 драмов ($1,34) за литр)", - сказал он.

Он сообщил, что два дня назад из Азербайджана в Армению было импортировано дизтопливо.

"Цена на дизтопливо понизилась на 2%. Цена на бензин марки "регуляр" также снизилась по сравнению с декабрем примерно на 8% (по состоянию на 11 декабря литр такого бензина стоил 500 драмов $1,32), то сейчас - 460 драмов ($1,21). Это последствия повестки мира и ее выгоды", - сказал Пашинян.

Отметим, что первая партия азербайджанских нефтепродуктов была поставлена в Армению в декабре 2025 года. Он включала 1 220 тонн бензина марки АИ-95.

Объем второй партии нефтепродуктов составил 2 698 тонн.