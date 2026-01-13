Azərbaycandan benzin idxalı Ermənistanda yanacağın ucuzlaşmasına səbəb olub
- 13 yanvar, 2026
- 15:44
Azərbaycandan Ermənistana benzin idxalı ölkə bazarında yanacağın 15 % ucuzlaşmasına səbəb olub.
"Report" Ermənistan mediasına istinadən xəbər verir ki, bu barədə ölkənin Baş naziri Nikol Paşinyan bildirib.
"2025-ci ilin dekabr ayının ortalarından etibarən Ermənistana Azərbaycan istehsalı olan benzin idxal olunmağa başlayıb. Azərbaycandan əsasən "Premium" markalı benzin idxal olunur. Ermənistan bazarında bu növ benzin 15 % ucuzlaşıb (bir litr üçün 510 dram əvəzinə 430 dram)", - o deyib.
Baş nazir qeyd edib ki, iki gün əvvəl Azərbaycandan Ermənistana dizel yanacağı idxal olunub.
"Dizel yanacağı 2 % ucuzlaşıb. "Regular" markalı benzinin qiyməti də dekabrla müqayisədə təxminən 8 % azalıb (11 dekabr tarixinə bu benzin növünün bir litri 500 dram idisə, indi 460 dramdır). Bu, sülh gündəliyinin nəticələri və faydalarıdır", - N.Paşinyan vurğulayıb.