    Region
    • 13 yanvar, 2026
    • 15:44
    Azərbaycandan benzin idxalı Ermənistanda yanacağın ucuzlaşmasına səbəb olub
    Nikol Paşinyan

    Azərbaycandan Ermənistana benzin idxalı ölkə bazarında yanacağın 15 % ucuzlaşmasına səbəb olub.

    "Report" Ermənistan mediasına istinadən xəbər verir ki, bu barədə ölkənin Baş naziri Nikol Paşinyan bildirib.

    "2025-ci ilin dekabr ayının ortalarından etibarən Ermənistana Azərbaycan istehsalı olan benzin idxal olunmağa başlayıb. Azərbaycandan əsasən "Premium" markalı benzin idxal olunur. Ermənistan bazarında bu növ benzin 15 % ucuzlaşıb (bir litr üçün 510 dram əvəzinə 430 dram)", - o deyib.

    Baş nazir qeyd edib ki, iki gün əvvəl Azərbaycandan Ermənistana dizel yanacağı idxal olunub.

    "Dizel yanacağı 2 % ucuzlaşıb. "Regular" markalı benzinin qiyməti də dekabrla müqayisədə təxminən 8 % azalıb (11 dekabr tarixinə bu benzin növünün bir litri 500 dram idisə, indi 460 dramdır). Bu, sülh gündəliyinin nəticələri və faydalarıdır", - N.Paşinyan vurğulayıb.

    Пашинян: Импорт топлива из Азербайджана привел к снижению цен в Армении
    Pashinyan: Imports of petrol from Azerbaijan reduce prices on it in Armenia

