Пашинян и Пезешкиан подчеркнули важность мира и стабильности в регионе
В регионе
- 24 сентября, 2026
- 09:57
Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Ирана Масуд Пезешкиан провели встречу в Нью-Йорке на полях Генеральной Ассамблеи ООН.
Об сообщает Report со ссылкой на информацию правительства Армении.
Стороны рассмотрели текущее состояние армяно-иранских торгово-экономических связей и перспективы их дальнейшего развития.
Пашинян и Пезешкиан подчеркнули важность обеспечения мира и стабильности в регионе, и обменялись мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.
"Премьер-министр Пашинян с удовлетворением отметил, что армяно-иранское сотрудничество успешно развивается, и в различных областях реализуются совместные программы", - говорится в сообщении.
Paşinyan və Pezeşkian regionda sülhün və sabitliyin təmin edilməsinin vacibliyini vurğulayıblar
Pashinyan, Pezeshkian emphasize importance of peace, stability in region
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