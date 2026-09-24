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    Пашинян и Пезешкиан подчеркнули важность мира и стабильности в регионе

    В регионе
    • 24 сентября, 2026
    • 09:57
    Пашинян и Пезешкиан подчеркнули важность мира и стабильности в регионе

    Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Ирана Масуд Пезешкиан провели встречу в Нью-Йорке на полях Генеральной Ассамблеи ООН.

    Об сообщает Report со ссылкой на информацию правительства Армении.

    Стороны рассмотрели текущее состояние армяно-иранских торгово-экономических связей и перспективы их дальнейшего развития.

    Пашинян и Пезешкиан подчеркнули важность обеспечения мира и стабильности в регионе, и обменялись мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

    "Премьер-министр Пашинян с удовлетворением отметил, что армяно-иранское сотрудничество успешно развивается, и в различных областях реализуются совместные программы", - говорится в сообщении.

    Никол Пашинян Масуд Пезешкиан Генеральная Ассамблея ООН Нью-Йорк (США)
    Paşinyan və Pezeşkian regionda sülhün və sabitliyin təmin edilməsinin vacibliyini vurğulayıblar
    Pashinyan, Pezeshkian emphasize importance of peace, stability in region
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