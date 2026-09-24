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    Paşinyan və Pezeşkian regionda sülhün və sabitliyin təmin edilməsinin vacibliyini vurğulayıblar

    Region
    • 24 sentyabr, 2026
    • 10:03
    Paşinyan və Pezeşkian regionda sülhün və sabitliyin təmin edilməsinin vacibliyini vurğulayıblar

    Ermənistanın Baş naziri Nikol Paşinyan və İran Prezidenti Məsud Pezeşkian Nyu-Yorkda BMT Baş Assambleyası çərçivəsində görüş keçiriblər.

    "Report" bu barədə Ermənistan hökumətinin məlumatına istinadən xəbər verir.

    Tərəflər Ermənistan-İran ticari-iqtisadi əlaqələrinin cari vəziyyətini və onların gələcək inkişaf perspektivlərini nəzərdən keçiriblər.

    N.Paşinyan və M.Pezeşkian regionda sülhün və sabitliyin təmin edilməsinin vacibliyini vurğulayıb və qarşılıqlı maraq doğuran digər məsələlər ətrafında fikir mübadiləsi aparıblar.

    "Nikol Paşinyan qeyd edib ki, Ermənistan-İran əməkdaşlığı uğurla inkişaf edir və müxtəlif sahələrdə birgə proqramlar həyata keçirilir", - məlumatda bildirilib.

    Məsud Pezeşkian Nikol Paşinyan Birləşmiş Millətlər Təşkilatı (BMT) BMT Baş Assambleyası Ermənistan
    Пашинян и Пезешкиан подчеркнули важность мира и стабильности в регионе
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