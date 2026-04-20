    Пашинян: Ереван не планирует возобновлять участие в работе ОДКБ

    Армения не планирует возобновлять активную работу в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

    Как сообщает Report со ссылкой на Арменпресс, об этом премьер Армении Никол Пашинян заявил сегодня, представляя предвыборную программу правящей партии "Гражданский договор".

    "Как вы знаете, членство Республики Армения в ОДКБ заморожено, и никаких шагов по возобновлению деятельности предприниматься не будет. И это зафиксировано в нашей предвыборной программе", - сказал Никол Пашинян.

    Говоря об участии Армении в других многосторонних форматах сотрудничества, Пашинян отметил, что оно имеет важное значение для повышения эффективности сбалансированной и уравновешенной внешней политики страны.

    Напомним, что Армения заморозила свое участие в работе ОДКБ с февраля 2024 года.

