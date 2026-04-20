    Paşinyan: İrəvan KTMT-nin fəaliyyətində iştirakını bərpa etməyi planlaşdırmır

    • 20 aprel, 2026
    • 14:38
    Paşinyan: İrəvan KTMT-nin fəaliyyətində iştirakını bərpa etməyi planlaşdırmır
    Nikol Paşinyan

    Ermənistan, Kollektiv Təhlükəsizlik Müqaviləsi Təşkilatında (KTMT) aktiv fəaliyyətini bərpa etməyi planlaşdırmır.

    "Report" "Armenpress"ə istinadən xəbər verir ki, bu barədə Ermənistanın Baş naziri Nikol Paşinyan bu gün hakim "Vətəndaş müqaviləsi" partiyasının seçkiqabağı proqramını təqdim edərkən bildirib.

    "Bildiyiniz kimi, Ermənistan Respublikasının KTMT-də üzvlüyü dondurulub və onun fəaliyyətinin bərpası ilə bağlı heç bir addım atılmayacaq. Bu, bizim seçkiqabağı proqramımızda da təsbit olunub", - Nikol Paşinyan deyib.

    Ermənistanın digər çoxtərəfli əməkdaşlıq formatlarında iştirakına toxunan Paşinyan bunun ölkənin balanslaşdırılmış və tarazlı xarici siyasətinin effektivliyinin artırılması baxımından mühüm əhəmiyyət daşıdığını qeyd edib.

    Xatırladaq ki, Ermənistan 2024-cü ilin fevralından KTMT-də iştirakını dondurub.

    Nikol Paşinyan Kollektiv Təhlükəsizlik Müqaviləsi Təşkilatı (KTMT)
    Пашинян: Ереван не планирует возобновлять участие в работе ОДКБ
    No return to 'active' participation in CSTO, says Armenian PM Pashinyan

