Пашинян: Армения уже сегодня готова обеспечить транзит грузов из Азербайджана в Турцию

Армения подтвердила готовность обеспечить транзит грузов по автомобильной дороге из Азербайджана в Турцию и в обратном направлении.

Как передает Report cо ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил премьер Армении Никол Пашинян на сегодняшнем заседании правительства.

"Еще раз подтверждаю готовность Армении обеспечить транзит грузов по автомобильной дороге из Маргары в Корнидзор и в обратном направлении – из Азербайджана в Турцию и из Турции в Азербайджан, начиная с сегодняшнего и завтрашнего дня. Мы полностью готовы. Если в течение получаса к КПП подъедет грузовик как со стороны Корнидзора, так и со стороны Маргары, мы готовы обслужить пропускной пункт", – заявил премьер-министр.

Он также назвал историческим событием поставку российской пшеницы в Армению через Азербайджан.

"Сейчас ждем второй поезд по маршруту Казахстан-Россия-Азербайджан-Грузия-Армения", - отметил он.

По словам Пашиняна, это важная веха с точки зрения реализации достигнутых в Вашингтоне договоренностей.