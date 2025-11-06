Грузовой поезд с казахстанским зерном для Армении отбыл со станции Баладжары - ОБНОВЛЕНО

Грузовой поезд из 15 вагонов, перевозящий казахстанское зерно в Армению через территорию Азербайджана, отбыл с железнодорожной станции Баладжары, сообщает Report.

Грузовой поезд из 15 вагонов, перевозящий казахстанское зерно в Армению через территорию Азербайджана, прибыл на железнодорожную станцию Баладжары.

Как сообщает Report, груз транспортируется по маршруту Ялама-Баладжары-Гаджигабул-Бёюк Кясик.

Далее поезд пройдет в Грузию, откуда направится на станцию Даларик в Армении.

Напомним, что поезд перевозит пшеницу общим весом 1 048,8 тонн.

Ранее президент Ильхам Алиев в рамках визита в Казахстан объявил о снятии ограничений на транзит грузов в Армению.