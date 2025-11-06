Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13
    Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13

    Грузовой поезд с казахстанским зерном для Армении отбыл со станции Баладжары - ОБНОВЛЕНО

    Инфраструктура
    • 06 ноября, 2025
    • 10:28
    Грузовой поезд с казахстанским зерном для Армении отбыл со станции Баладжары - ОБНОВЛЕНО

    Грузовой поезд из 15 вагонов, перевозящий казахстанское зерно в Армению через территорию Азербайджана, отбыл с железнодорожной станции Баладжары, сообщает Report.

    Грузовой поезд из 15 вагонов, перевозящий казахстанское зерно в Армению через территорию Азербайджана, прибыл на железнодорожную станцию Баладжары.

    Как сообщает Report, груз транспортируется по маршруту Ялама-Баладжары-Гаджигабул-Бёюк Кясик.

    Далее поезд пройдет в Грузию, откуда направится на станцию Даларик в Армении.

    Напомним, что поезд перевозит пшеницу общим весом 1 048,8 тонн.

    Ранее президент Ильхам Алиев в рамках визита в Казахстан объявил о снятии ограничений на транзит грузов в Армению.

    Фото
    Видео
    Ermənistana Qazaxıstan taxılı daşıyan yük qatarı Biləcəri Dəmiryol Stansiyasından yola düşüb - YENİLƏNİB
    Фото
    Freight train carrying Kazakh wheat to Armenia departs from Balajar station

    Последние новости

    10:59

    Заявление омбудсмена Азербайджана: Победа открыла путь к укреплению мира и безопасности в регионе

    Внутренняя политика
    10:56

    Польша потратит $7 млн на укрепление границы с Россией

    Другие страны
    10:48

    В Шуше начался марш Победы военнослужащих

    Внутренняя политика
    10:44
    Фото

    Делегация Национальной гвардии штата Оклахома находится с визитом в Азербайджане

    Армия
    10:36
    Фото
    Видео

    В Нахчыване проходит шествие военнослужащих в связи с Днем Победы

    Внутренняя политика
    10:35

    Рубио планирует посетить все страны Центральной Азии в 2026 году

    Другие страны
    10:32
    Фото
    Видео

    В Сумгайыте начался марш военнослужащих по случаю Дня Победы

    Внутренняя политика
    10:31
    Фото

    Азербайджанские журналисты посетили текстильную фабрику в Узбекистане

    Другие страны
    10:30
    Фото

    В Баку состоялось открытие Лицея цифровых знаний

    Наука и образование
    Лента новостей