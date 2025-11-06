Грузовой поезд с казахстанским зерном для Армении отбыл со станции Баладжары - ОБНОВЛЕНО
Инфраструктура
- 06 ноября, 2025
- 10:28
Грузовой поезд из 15 вагонов, перевозящий казахстанское зерно в Армению через территорию Азербайджана, отбыл с железнодорожной станции Баладжары, сообщает Report.
Грузовой поезд из 15 вагонов, перевозящий казахстанское зерно в Армению через территорию Азербайджана, прибыл на железнодорожную станцию Баладжары.
Как сообщает Report, груз транспортируется по маршруту Ялама-Баладжары-Гаджигабул-Бёюк Кясик.
Далее поезд пройдет в Грузию, откуда направится на станцию Даларик в Армении.
Напомним, что поезд перевозит пшеницу общим весом 1 048,8 тонн.
Ранее президент Ильхам Алиев в рамках визита в Казахстан объявил о снятии ограничений на транзит грузов в Армению.
