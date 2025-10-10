Ильхам Алиев Путь к Победе пропавшие без вести кибербезопасность ЧМ-2026 саммит СНГ
    Пашинян: Армения стремится наладить торговлю с Азербайджаном

    В регионе
    • 10 октября, 2025
    • 12:50
    Пашинян: Армения стремится наладить торговлю с Азербайджаном

    Армения рассчитывает наладить с Азербайджаном взаимную торговлю, а также развивать экономические, политические и культурные связи, включая решение гуманитарных вопросов.

    Как передает Report, об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, выступая на заседании Совета глав государств СНГ в узком составе в Душанбе.

    По его словам, в настоящее время "это непростая задача, учитывая историю многолетней вражды".

    "Установленный мир (между Баку и Ереваном - ред.) дает нам уверенность в том, что эти вопросы постепенно будут решены. По случаю установления мира хочу поздравить не только Армению и Азербайджан, но и все государства-участники СНГ, поскольку знаю, что вы все очень желали, чтобы это случилось, и это случилось. Мир теперь реальность, и я с этим событием поздравляю всех нас и выражаю признательность коллегам по СНГ за оказанную поддержку в течение всего этого времени", - заявил Пашинян.

