İlham Əliyev Zəfərə gedən yol əsir və itkin düşmüş şəxslər Kibertəhlükəsizlik DÇ-2026 MDB Dövlət Başçıları Şurası
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol əsir və itkin düşmüş şəxslər Kibertəhlükəsizlik DÇ-2026 MDB Dövlət Başçıları Şurası

    Paşinyan: Ermənistan Azərbaycanla qarşılıqlı ticarəti qurmağa çalışır

    Region
    • 10 oktyabr, 2025
    • 12:54
    Paşinyan: Ermənistan Azərbaycanla qarşılıqlı ticarəti qurmağa çalışır

    Ermənistan Azərbaycanla qarşılıqlı ticarəti qurmağa, həmçinin humanitar məsələlərin həlli də daxil olmaqla, iqtisadi, siyasi və mədəni əlaqələri inkişaf etdirməyə ümid edir.

    "Report"un məlumatına görə, bunu Ermənistanın Baş naziri Nikol Paşinyan Düşənbədə MDB Dövlət Başçıları Şurasının məhdud tərkibdə iclasında çıxış edərkən bildirib.

    Onun sözlərinə görə, hazırda bu, çoxillik düşmənçilik tarixini nəzərə alsaq, asan bir vəzifə deyil.

    "Sülh prosesi (Bakı və İrəvan arasında - red.) bizə inam verir ki, bu məsələlər tədricən həll olunacaq. Sülhün qurulması münasibətilə təkcə Ermənistanı və Azərbaycanı deyil, həm də MDB-nin bütün iştirakçı dövlətlərini təbrik etmək istəyirəm, çünki bilirəm ki, siz hamınız bunun baş verməsini çox istəyirdiniz və bu baş verdi. Sülh indi reallıqdır və mən bu hadisə ilə bağlı hamımızı təbrik edirəm və bütün bu müddət ərzində göstərilən dəstəyə görə MDB-dən olan həmkarlarıma minnətdarlığımı bildirirəm", - deyə Paşinyan bəyan edib.

    Nikol Paşinyan Ermənistan Azərbaycan MDB Dövlət Başçıları Şurası
    Пашинян: Армения стремится наладить торговлю с Азербайджаном

    Son xəbərlər

    13:28

    Bu gündən Azərbaycanda ov mövsümü açıq elan edilib

    Digər
    13:26
    Foto

    İlham Əliyev MDB Dövlət Başçıları Şurasının geniş tərkibdə iclasında iştirak edib - YENİLƏNİB

    Xarici siyasət
    13:26
    Foto

    Növbəti köç karvanı Ballıca və Təzəbinə kəndlərinə çatıb – YENİLƏNİB-2

    Daxili siyasət
    13:23

    Şəfiqə Məmmədova: Əminə Yusifqızı yaxşı dost, nümunəvi insan idi

    Mədəniyyət siyasəti
    13:22
    Foto

    İlin sonunadək 250 məsciddə kitabxana layihəsi tətbiq olunacaq

    Daxili siyasət
    13:19

    Finlandiya XİN başçısı Azərbaycana səfər edəcək

    Region
    13:18

    Gürcüstanda dövlət çevrilişi cəhdi ilə bağlı Konstitusiya Məhkəməsinə müraciət ediləcək

    Region
    13:17

    Nazir müavini: Əminə Yusifqızının sənəti hər zaman bizimlədir

    İncəsənət
    13:15

    Ballıqayada axtarışlar zamanı 10 və daha artıq şəxsə aid olunan qalıqlar aşkar edilib

    Daxili siyasət
    Bütün Xəbər Lenti