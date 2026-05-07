Пашинян: Армения не является союзником России по вопросу Украины

Армения не считает себя союзником России в контексте войны в Украине.

Как сообщает Report со ссылкой на армянские медиа, об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян на брифинге в четверг.

"Я уже высказывался по поводу визита президента Украины (Владимира Зеленского - ред.) в Ереван. Я неоднократно говорил, что в украинском вопросе мы не являемся союзниками России", - отметил Пашинян.

Он также подчеркнул про Алматинскую декларацию, отметив, что имеет для Еревана принципиальное значение.

"Вы знаете, насколько важна для нас Алматинская декларация. Именно на ее основе мы выстраиваем мирный процесс с Азербайджаном. Это наша принципиальная позиция", - подчеркнул премьер-министр.

Отметим, что 4 мая президент Украины Владимир Зеленский посетил Ереван для участия в 8-м саммите Европейское политическое сообщество.