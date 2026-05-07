İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi ABŞ-İran danışıqları
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi ABŞ-İran danışıqları

    Paşinyan: Ukrayna məsələsində Rusiyaya müttəfiq deyilik

    Region
    • 07 may, 2026
    • 14:40
    Paşinyan: Ukrayna məsələsində Rusiyaya müttəfiq deyilik

    Ermənistan Ukraynadakı müharibə kontekstində özünü Rusiyanın müttəfiqi hesab etmir.

    "Report" Ermənistan mediasına istinadən xəbər verir ki, bu barədə Ermənistanın Baş naziri Nikol Paşinyan cümə axşamı keçirilən brifinqdə bildirib.

    "Mən Ukrayna Prezidentinin (Volodimir Zelenskinin - red.) İrəvana səfəri ilə bağlı artıq fikir bildirmişəm. Dəfələrlə demişəm ki, Ukrayna məsələsində biz Rusiyanın müttəfiqi deyilik", - Paşinyan qeyd edib.

    O, həmçinin Almatı bəyannaməsini xatırladaraq, onun İrəvan üçün prinsipial əhəmiyyət kəsb etdiyini qeyd edib.

    "Almatı bəyannaməsinin bizim üçün nə qədər vacib olduğunu bilirsiniz. Biz Azərbaycanla sülh prosesini məhz onun əsasında qururuq. Bu, bizim prinsipial mövqeyimizdir", - Baş nazir vurğulayıb.

    Qeyd edək ki, mayın 4-də Ukrayna Prezidenti Volodimir Zelenski "Avropa Siyasi Birliyi"nin 8-ci sammitində iştirak etmək üçün İrəvana səfər edib.

    Nikol Paşinyan Ermənistan Rusiya-Ukrayna münaqişəsi Avropa Siyasi Birliyi
    Пашинян: Армения не является союзником России по вопросу Украины
    Pashinyan: Armenia doesn't ally with Russia on Ukraine

    Son xəbərlər

    15:36

    Səfir: Qlobal problemin müzakirə ediləcəyi WUF13 Ruanda üçün çox əhəmiyyətlidir

    Xarici siyasət
    15:36

    Zelenski Rusiyanın 2 min kilometr dərinliyindəki obyektlərə zərbələr endirildiyini bildirib

    Digər ölkələr
    15:34
    Foto

    "Invision Design Talks 2" Bakıda keçiriləcək: Dizaynın daxildən formalaşdırılması

    Sərgilər
    15:34

    Azərbaycan və Gürcüstanın kibertəhlükəsizlik üzrə hərbi mütəxəssislərinin işçi görüşü keçirilib

    Hərbi
    15:28

    Fuad Sadıqov: "Əlverişsiz hava şəraiti aqrar sektora 13 milyon manat ziyan vurub"

    ASK
    15:27

    İran ABŞ-dəki dünya çempionatında təhlükəsizlik məsələsini FIFA ilə müzakirə edəcək

    Futbol
    15:24
    Foto

    Bakı Dövlət Universiteti və Aqrar Sığorta Fondu Anlaşma Memorandumu imzalayıblar

    ASK
    15:14

    Gecikdirilmiş 292,3 min manat vəsaitin işçilərə ödənilməsi təmin olunub

    Sosial müdafiə
    15:13

    Türkiyədə 77 tələbə qidadan zəhərlənmə şübhəsi ilə xəstəxanaya yerləşdirilib

    Region
    Bütün Xəbər Lenti