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Пашинян: Армения искренне желает нормализовать отношения с Турцией

Пашинян: Армения искренне желает нормализовать отношения с Турцией Ереван искренне хочет нормализовать отношения с Анкарой, установить дипломатические отношения и открыть границы.
В регионе
24 января 2022 г. 21:46
Пашинян: Армения искренне желает нормализовать отношения с Турцией

Ереван искренне хочет нормализовать отношения с Анкарой, установить дипломатические отношения и открыть границы.

Как передает Report, об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян на пресс-конференции, которая проходит в онлайн-формате на его странице в Facebook.

"Мы искренне желаем наладить дипломатические отношения с Турцией без предусловий и хотим открыть границы. В прошлом нам это не удалось, и мы должны использовать тот опыт. Возможно ли, что в этом году будут установлены дипотношения? Не знаю, не все зависит от нас. Но я считаю, что будет вполне логичным, если мы добьемся такого результата: и установления дипотношений, и открытия границы", - сказал он.

По его словам, Армения при сохранении динамики переговоров с Анкарой может принять приглашение турецкой стороны принять участие в дипломатическом форуме в Анталье.

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Версия на азербайджанском языке Ermənistanın Baş naziri: "Türkiyə ilə münasibətləri normallaşdırmaq istəyirik"

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