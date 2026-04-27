Пашинян: Армения и Грузия договорились о завершении делимитации госграницы
В регионе
- 27 апреля, 2026
- 13:25
Армения и Грузия достигли договоренностей о завершении делимитации государственной границы.
Как передает Report со ссылкой на армянские медиа, об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.
По его словам, вопрос делимитации границы с Грузией включен в повестку дня, и соответствующие соглашения уже достигнуты с грузинской стороной.
Пашинян отметил, что завершение процессов делимитации границ с Азербайджаном и Грузией фактически позволит завершить оформление государственных границ Армении.
