Пашинян: Армения и Грузия договорились о завершении делимитации госграницы

Армения и Грузия достигли договоренностей о завершении делимитации государственной границы.

Как передает Report со ссылкой на армянские медиа, об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

По его словам, вопрос делимитации границы с Грузией включен в повестку дня, и соответствующие соглашения уже достигнуты с грузинской стороной.

Пашинян отметил, что завершение процессов делимитации границ с Азербайджаном и Грузией фактически позволит завершить оформление государственных границ Армении.