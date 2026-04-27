İlham Əliyev WUF13 ABŞ-İran danışıqları
    İlham Əliyev WUF13 ABŞ-İran danışıqları

    Paşinyan: Gürcüstanla sərhədin delimitasiyasının başa çatdırılması barədə razılıq əldə etmişik

    Region
    Paşinyan: Gürcüstanla sərhədin delimitasiyasının başa çatdırılması barədə razılıq əldə etmişik
    Nikol Paşinyan

    Ermənistan və Gürcüstan dövlət sərhədinin delimitasiyasının başa çatdırılması barədə razılıq əldə ediblər.

    "Report" Ermənistan mediasına istinadən xəbər verir ki, bunu Ermənistanın Baş naziri Nikol Paşinyan bildirib.

    Onun sözlərinə görə, Gürcüstanla sərhədin delimitasiyası məsələsi gündəliyə daxil edilib və Gürcüstan tərəfi ilə artıq müvafiq razılaşmalar əldə olunub.

    Paşinyan qeyd edib ki, Azərbaycan və Gürcüstanla sərhədlərin delimitasiyası proseslərinin başa çatması faktiki olaraq Ermənistanın dövlət sərhədlərinin rəsmiləşdirilməsini yekunlaşdırmağa imkan verəcək.

    Nikol Paşinyan Ermənistan Gürcüstan
    Пашинян: Армения и Грузия договорились о завершении делимитации госграницы

