Paşinyan: Gürcüstanla sərhədin delimitasiyasının başa çatdırılması barədə razılıq əldə etmişik
Region
- 27 aprel, 2026
- 13:32
Ermənistan və Gürcüstan dövlət sərhədinin delimitasiyasının başa çatdırılması barədə razılıq əldə ediblər.
"Report" Ermənistan mediasına istinadən xəbər verir ki, bunu Ermənistanın Baş naziri Nikol Paşinyan bildirib.
Onun sözlərinə görə, Gürcüstanla sərhədin delimitasiyası məsələsi gündəliyə daxil edilib və Gürcüstan tərəfi ilə artıq müvafiq razılaşmalar əldə olunub.
Paşinyan qeyd edib ki, Azərbaycan və Gürcüstanla sərhədlərin delimitasiyası proseslərinin başa çatması faktiki olaraq Ermənistanın dövlət sərhədlərinin rəsmiləşdirilməsini yekunlaşdırmağa imkan verəcək.
Son xəbərlər
14:30
Foto
Almaniyanın diplomatları Xankəndi ilə tanış olublarDaxili siyasət
14:28
Foto
Video
Sumqayıtda zəncirvari qəza olub, xəsarət alanlar varHadisə
14:26
Qəbələdə Azərbaycan-Çexiya biznes-forumu keçirilibXarici siyasət
14:25
Bu ilin 3 ayı ərzində 43 piyadanı avtomobil vurub, 21-i ölübHadisə
14:22
Azərbaycanda quş qripi və Nyukasl xəstəliyinə yoluxma aşkarlanmayıbSağlamlıq
14:21
Fon der Lyayen: İrana qarşı sanksiyaların ləğv edilməsi üçün əsaslı dəyişikliklər lazımdırDigər ölkələr
14:14
Foto
Ağdərədə "Prezident Kuboku 2026" beynəlxalq reqatası start götürübFərdi
14:10
"Hizbullah" Livanın İsraillə birbaşa danışıqlarını "ağır günah" adlandırıbDigər ölkələr
14:08