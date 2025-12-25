Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией годовщина крушения самолета AZAL
    Пашинян: Армения готова предпринять нужные шаги для начала экспорта продукции в Азербайджан

    В регионе
    • 25 декабря, 2025
    • 13:43
    Пашинян: Армения готова предпринять нужные шаги для начала экспорта продукции в Азербайджан

    Правительство Армении готово предпринять необходимые шаги для начала экспорта армянской продукции в Азербайджан.

    Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил в ходе брифинга премьер Армении Никол Пашинян.

    Он отметил о важности проведения восстановительных работ вплоть до Иджеванской железнодорожной станции включительно. По его словам, речь идет о Ерасхском и Ахурикском участках: это железные дороги, соединяющие Армению с Азербайджаном, основной частью Азербайджана - Нахчываном - и Турцией.

    Пашинян надеется, что российские партнеры выполнят эти работы в кратчайшие сроки.

    "Эти участки находятся в российской концессии. В случае возникновения каких-либо препятствий или других проблем, правительство Армении может вывести эти участки из концессии и провести реставрацию за счет средств государственного бюджета Армении", - отметил он.

