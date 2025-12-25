Пашинян: Армения готова предпринять нужные шаги для начала экспорта продукции в Азербайджан

Правительство Армении готово предпринять необходимые шаги для начала экспорта армянской продукции в Азербайджан.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил в ходе брифинга премьер Армении Никол Пашинян.

Он отметил о важности проведения восстановительных работ вплоть до Иджеванской железнодорожной станции включительно. По его словам, речь идет о Ерасхском и Ахурикском участках: это железные дороги, соединяющие Армению с Азербайджаном, основной частью Азербайджана - Нахчываном - и Турцией.

Пашинян надеется, что российские партнеры выполнят эти работы в кратчайшие сроки.

"Эти участки находятся в российской концессии. В случае возникновения каких-либо препятствий или других проблем, правительство Армении может вывести эти участки из концессии и провести реставрацию за счет средств государственного бюджета Армении", - отметил он.