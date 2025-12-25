Paşinyan: Azərbaycana məhsul ixracına başlamaq üçün lazımı addımlar atmağa hazırıq

İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi AZAL təyyarəsinin qəzasının ildönümü
    • 25 dekabr, 2025
    • 13:50
    Ermənistan hökuməti Azərbaycana məhsul ixracına başlamaq üçün lazımi addımlar atmağa hazırdır.

    "Report" Ermənistan KİV-inə istinadən xəbər verir ki, bu barədə Ermənistanın Baş naziri Nikol Paşinyan brifinq zamanı bəyan edib.

    Paşinyan İcevan dəmir yolu stansiyasına qədər (daxil olmaqla) bərpa işlərinin aparılmasının vacibliyini qeyd edib. Onun sözlərinə görə, söhbət Yerasx və Axurik sahələrindən gedir: bunlar Ermənistanı Azərbaycanın əsas hissəsi - Naxçıvanla - və Türkiyə ilə birləşdirən dəmir yollarıdır.

    Baş nazir ümid edir ki, Rusiya tərəfdaşları bu işləri qısa müddətdə yerinə yetirəcəklər.

    "Bu sahələr Rusiyanın konsessiyasındadır. Hər hansı maneələr və ya digər problemlər yaranarsa, Ermənistan hökuməti bu sahələri konsessiyadan çıxara və bərpanı Ermənistan dövlət büdcəsi hesabına həyata keçirə bilər", - o qeyd edib.

    Пашинян: Армения готова предпринять нужные шаги для начала экспорта продукции в Азербайджан
    Pashinyan: Armenia ready to take necessary steps to begin exporting products to Azerbaijan

