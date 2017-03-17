Парламент Молдовы может отказаться от участия в заседании ассамблеи СНГ

Баку. 17 марта. REPORT.AZ/ Парламент Молдовы рассматривает возможность отказа от участия на заседании Межпарламентской ассамблеи СНГ, которое состоится 26-28 марта в Санкт-Петербурге. Как сообщает Report cо ссылкой на РИА Новости, об этом заявил спикер высшего законодательного органа республики Андриан Канду.

"На конец марта была запланирована поездка в Санкт-Петербург, где состоится заседание межпарламентской ассамблеи СНГ. Делегация была сформирована давно. Однако еще ведутся дискуссии, и рассматривается возможность неучастия молдавской делегации на этом мероприятии, пока не прояснится ситуация ", - заявил Канду в эфире телеканала "Молдова 1".

"Отношения с Россией очень важны, но куда важнее безопасность наших чиновников и наших граждан в целом", - добавил Канду, подчеркнув, что в Молдавии ждут ответа на переданную ранее ноту.

Ранее представители правительства и парламента Молдавии на встрече с послом России передали ноту, в которой описано, как официальные лица республики останавливаются на въезде в РФ, "допрашиваются, обыскиваются, терпят унижения со стороны представителей российских спецслужб". Российского посла проинформировали, что "пока эта проблема не решится, молдавских чиновников попросят воздержаться от поездок в Российскую Федерацию". Позже президент Молдавии Игорь Додон заявил, что выступает против этой рекомендации и сам продолжит такие поездки для укрепления отношений с Москвой.