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Парламент Грузии одобрил законопроект о проверке выхлопа автомобилей

Парламент Грузии одобрил законопроект о проверке выхлопа автомобилей Парламент Грузии в третьем и окончательном чтении принял поправки в Кодекс об административных правонарушениях, позволяющие сотрудникам министерства по охране окружающей среды и сельского хозяйства с 4 сентября останавливать автомобили для проверки выхлоп
В регионе
12 июля 2023 г. 20:50
Парламент Грузии одобрил законопроект о проверке выхлопа автомобилей

Парламент Грузии в третьем и окончательном чтении принял поправки в Кодекс об административных правонарушениях, позволяющие сотрудникам министерства по охране окружающей среды и сельского хозяйства с 4 сентября останавливать автомобили для проверки выхлопных газов на превышение норм вредных веществ.

Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба министерства.

"С 4 сентября текущего года сотрудники департамента по охране окружающей среды будут уполномочены осуществлять контроль за выхлопами автомобилей на дорогах. А за нарушения норм содержания вредных веществ в выхлопах будут установлены строгие штрафные санкции", - говорится в сообщении.

За превышенное содержание вредных веществ физическое лицо будет оштрафовано на 100 лари (более $38), а юридическое лицо - на 500 лари (около $194). За повторное нарушение физлица будут оштрафованы на 300 лари (более $116), а юрлица - на 1,5 тыс. лари (более $581). Третье нарушение для физических лиц будет караться штрафом в размере 600 лари (около $233), а для юридических лиц - штрафов в размере 3 тыс. лари (около $1,2 тыс.).

Контроль будут вести в Тбилиси, Батуми, Кутаиси и Рустави, добавили в министерстве.

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