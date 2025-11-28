Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ
    Папоян сообщил о встрече с министром сельского хозяйства Азербайджана в Стамбуле

    В регионе
    28 ноября, 2025
    16:52
    Папоян сообщил о встрече с министром сельского хозяйства Азербайджана в Стамбуле

    Министр экономики Армении Геворг Папоян 28 ноября принял участие в работе всемирной конференции Zero Waste Forum в Стамбуле (Турция), где провел краткую беседу с министром сельского хозяйства Азербайджана Меджнуном Мамедовым.

    Как передает Report, об этом Папоян написал в соцсетях.

    В ходе мероприятия он также провел краткие беседы с министрами сельского хозяйства Турции, Ирана, Молдовы и Ирака.

    Он подчеркнул, что в конференции приняли участие около двух десятков министров, координирующих сельскохозяйственный сектор, а также другие высокопоставленные чиновники и политики с целью продвижения идеи "ноль отходов" на глобальном уровне.

