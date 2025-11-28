Папоян сообщил о встрече с министром сельского хозяйства Азербайджана в Стамбуле

Министр экономики Армении Геворг Папоян 28 ноября принял участие в работе всемирной конференции Zero Waste Forum в Стамбуле (Турция), где провел краткую беседу с министром сельского хозяйства Азербайджана Меджнуном Мамедовым.

Как передает Report, об этом Папоян написал в соцсетях.

В ходе мероприятия он также провел краткие беседы с министрами сельского хозяйства Турции, Ирана, Молдовы и Ирака.

Он подчеркнул, что в конференции приняли участие около двух десятков министров, координирующих сельскохозяйственный сектор, а также другие высокопоставленные чиновники и политики с целью продвижения идеи "ноль отходов" на глобальном уровне.