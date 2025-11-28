Papoyan İstanbulda Azərbaycanın kənd təsərrüfatı naziri ilə görüşüb
Region
- 28 noyabr, 2025
- 16:55
Ermənistanın iqtisadiyyat naziri Gevork Papoyan noyabrın 28-də İstanbulda (Türkiyə) keçirilən "Zero Waste Forum" ümumdünya konfransı çərçivəsində Azərbaycanın kənd təsərrüfatı naziri Məcnun Məmmədovla qısa söhbət aparıb.
"Report"un məlumatına görə, bu barədə Papoyan sosial şəbəkələrdə yazıb.
Tədbir zamanı o, həmçinin Türkiyə, İran, Moldova və İraqın kənd təsərrüfatı nazirləri ilə qısa söhbətlər edib.
O vurğulayıb ki, konfransda kənd təsərrüfatı sektorunu koordinasiya edən iyirmiyə yaxın nazir, həmçinin digər yüksək vəzifəli məmurlar və siyasətçilər qlobal səviyyədə "sıfır tullantı" ideyasını təşviq etmək məqsədilə iştirak ediblər.
Son xəbərlər
17:00
Dayə kimi çalışdığı evdən 60 min manatlıq qızıl oğurlamaqda şübhəli bilinən qadın saxlanılıbHadisə
16:59
Foto
Misir Azərbaycana mina təhlükəsi ilə mübarizə istiqamətində dəstək göstərə bilərDaxili siyasət
16:59
Foto
"Xurşidbanu Natəvan" təqaüd proqramı üzrə müsabiqə qalibləri mükafatlandırılıbDin
16:55
Foto
Papoyan İstanbulda Azərbaycanın kənd təsərrüfatı naziri ilə görüşübRegion
16:54
Gələn həftə Merts və Netanyahu arasında görüş olacaqDigər ölkələr
16:53
Rəşad Sadıqov: "Kəpəz" üzərində vacib qələbə qazandıq"Futbol
16:53
Azərbaycan–Çin əməkdaşlığı çərçivəsində Naxçıvan məktəbləri rəqəmsallaşdırılırElm və təhsil
16:45
Türkiyədə fabrikdə iki işçi dəmir təbəqənin altında qalaraq ölübRegion
16:44
Foto