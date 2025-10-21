Ильхам Алиев Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА Турецкая Республика Северного Кипра
    • 21 октября, 2025
    • 15:06
    Папоян рассказал о маршруте поставки зерна из Казахстана в Армению через Азербайджан

    Министр экономики Армении Геворг Папоян рассказал о маршруте, по которому казахстанское зерно будет доставлено в страну через Азербайджан.

    Как сообщает Report, об этом Папоян написал в соцсетях.

    "В ближайшее время первая партия казахстанского зерна поступит в Армению по железной дороге Актау-Баку, а затем по ж/д Азербайджан-Грузия. Мир установлен", - отметил министр.

    Papoyan Qazaxıstandan Ermənistana Azərbaycan vasitəsilə taxıl tədarükü marşrutundan bəhs edib
    Papoyan details grain transit route from Kazakhstan to Armenia via Azerbaijan

