Папоян рассказал о маршруте поставки зерна из Казахстана в Армению через Азербайджан
В регионе
- 21 октября, 2025
- 15:06
Министр экономики Армении Геворг Папоян рассказал о маршруте, по которому казахстанское зерно будет доставлено в страну через Азербайджан.
Как сообщает Report, об этом Папоян написал в соцсетях.
"В ближайшее время первая партия казахстанского зерна поступит в Армению по железной дороге Актау-Баку, а затем по ж/д Азербайджан-Грузия. Мир установлен", - отметил министр.
