Папоян рассказал о маршруте поставки зерна из Казахстана в Армению через Азербайджан

Министр экономики Армении Геворг Папоян рассказал о маршруте, по которому казахстанское зерно будет доставлено в страну через Азербайджан.

Как сообщает Report, об этом Папоян написал в соцсетях.

"В ближайшее время первая партия казахстанского зерна поступит в Армению по железной дороге Актау-Баку, а затем по ж/д Азербайджан-Грузия. Мир установлен", - отметил министр.