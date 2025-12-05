Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров
    Эмин Амруллаев: Азербайджан намерен расширить студенческий обмен с Грузией

    Наука и образование
    • 05 декабря, 2025
    • 12:56
    Эмин Амруллаев: Азербайджан намерен расширить студенческий обмен с Грузией

    Азербайджан планирует проводить совместные исследования с высшими учебными заведениями Грузии, расширить программы обмена студентами и реализовать проекты, направленные на развитие молодежи двух стран.

    Об этом грузинскому бюро Report заявил министр образования Азербайджана Эмин Амруллаев, находящийся с визитом в Грузии.

    Он отметил, что основная цель визита - обсуждение сотрудничества между Азербайджаном и Грузией в области образования и науки.

    Министр сообщил, что в рамках визита пройдут встречи как в школах Тбилиси, так и в Тбилисском государственном университете и Грузинском техническом университете.

    Амруллаев также назвал приоритетом повышение качества образования и усиление подготовки учителей в школах, действующих в Азербайджане и Грузии.

