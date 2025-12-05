Замминистра: На освобожденных территориях создаются станции для изучения метеорологической ситуации

На освобожденных от оккупации территориях создаются станции для изучения метеорологической ситуации.

Как сообщает корреспондент Report из города Шуша, об этом на заседании Рабочей группы по экологическим вопросам заявил ее руководитель, заместитель министра экологии и природных ресурсов Вугар Керимов.

Он сообщил, что на освобожденных территориях в рамках создания гидрометеорологической наблюдательной сети на 10 реках установлены и введены в эксплуатацию 11 автоматических гидрологических станций для оценки поверхностных водных ресурсов, а также 6 автоматических метеорологических, 4 радиоэкологических и 3 агрометеорологических станции для изучения метеорологической обстановки в этих районах.

В. Керимов отметил, что геологическая оценка на этих территориях завершена:

"В то же время геологическая оценка была завершена на песчано-гравийных месторождениях Джахангирбейли и Хурама в Зангиланском районе, на месторождениях строительных материалов Муганлы в Губадлинском районе, на песчано-гравийном месторождении Хачынчай в Агдамском районе и на песчано-гравийном месторождении Мурадханлы в Губадлинском районе, после чего они были введены в эксплуатацию для использования в различных секторах строительства и дорожной инфраструктуры".