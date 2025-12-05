Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров
    В Шуше проходит заседание Рабочей группы по экологическим вопросам

    Внутренняя политика
    • 05 декабря, 2025
    • 12:56
    В Шуше проходит заседание Рабочей группы по экологическим вопросам

    В Шуше проходит очередное заседание Рабочей группы по экологическим вопросам при Межведомственном центре, действующем в структуре Координационного штаба по вопросам восстановления освобожденных территорий.

    Как сообщает корреспондент Report, во встрече участвуют представители профильных госструктур и специальных представительств президента в Шушинском, Лачынском, Кяльбаджарском, Агдамском, Физулинском, Джебраильском, Губадлинском, Зангиланском, Агдеринском, Ходжалинском, Ходжавендском районах и в городе Ханкенди, а также представители Служб восстановления, строительства и управления.

    На заседании будет представлена информация о соблюдении экологических требований при реализации инфраструктурных проектов, состоянии недропользования, минеральных и термальных водных ресурсов, а также о работе по предотвращению экологических нарушений.

    Кроме того, обсуждается усиление взаимодействия между ведомствами при оформлении экологических разрешений и выполнении поручений Координационного штаба.

    Фото
