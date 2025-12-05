Лорд Коакер: На встрече с Ильхамом Алиевым обсудили ключевые направления сотрудничества в сфере обороны
- 05 декабря, 2025
- 14:05
Государственный министр по вопросам обороны Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Лорд Вернон Коакер назвал встречу с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым продуктивной и содержательной.
Об этом госминистр заявил в интервью Report.
"В рамках моего визита в Азербайджан я встретился с президентом Ильхамом Алиевым (4 декабря - ред.). Встреча была продуктивной и содержательной: мы обсудили ключевые направления взаимодействия в оборонной сфере, и они полностью отражены в новой, более масштабной и амбициозной программе сотрудничества, которая подписана в октябре 2025 года в Лондоне", - сказал госминистр.
Напомним, что 4 декабря президент Азербайджана Ильхам Алиев принял госминистра Коакера. В ходе беседы был проведен обмен мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес.
