    Азербайджан расширяет лесной фонд на освобожденных территориях

    Экология
    • 05 декабря, 2025
    • 14:08
    На освобожденных территориях Азербайджана создано 132 гектара новых зеленых зон, а работы по масштабному восстановлению лесного фонда продолжаются.

    Как передает Report, об этом заявил заместитель министра экологии и природных ресурсов Азербайджана, руководитель Рабочей группы по экологическим вопросам Вугар Керимов на заседании группы в Шуше.

    По его словам, новые зеленые территории заложены в Зангилане, Джебраиле, Агдаме и Физули в соответствии с утвержденными планировочными документами.

    Керимов подчеркнул, что параллельно реализуются проекты по очистке лесного фонда от мин и неразорвавшихся боеприпасов: "В Джебраиле, Зангилане, Губадлы, Физули и Лачыне проведены посадочные и посевные работы на общей площади 408 гектаров лесного фонда", - сообщил он.

    "В Агдере, Лачыне, Зангилане и Джебраиле начаты мероприятия по восстановлению лесов на площади 240 гектаров, и работы по посадке и посеву продолжаются", - добавил Керимов.

    лесной фонд Карабах Восточный Зангезур восстановление
    Vüqar Kərimov: Azad edilmiş ərazilərdə 132 hektar yeni yaşıllıq sahəsi salınıb
    Azerbaijan establishes 132 hectares of new green areas in liberated lands
    Elvis

