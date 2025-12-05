Азербайджан расширяет лесной фонд на освобожденных территориях

На освобожденных территориях Азербайджана создано 132 гектара новых зеленых зон, а работы по масштабному восстановлению лесного фонда продолжаются.

Как передает Report, об этом заявил заместитель министра экологии и природных ресурсов Азербайджана, руководитель Рабочей группы по экологическим вопросам Вугар Керимов на заседании группы в Шуше.

По его словам, новые зеленые территории заложены в Зангилане, Джебраиле, Агдаме и Физули в соответствии с утвержденными планировочными документами.

Керимов подчеркнул, что параллельно реализуются проекты по очистке лесного фонда от мин и неразорвавшихся боеприпасов: "В Джебраиле, Зангилане, Губадлы, Физули и Лачыне проведены посадочные и посевные работы на общей площади 408 гектаров лесного фонда", - сообщил он.

"В Агдере, Лачыне, Зангилане и Джебраиле начаты мероприятия по восстановлению лесов на площади 240 гектаров, и работы по посадке и посеву продолжаются", - добавил Керимов.