Турция и Сирия создают Совместный таможенный комитет
Другие страны
- 05 декабря, 2025
- 14:01
Турция и Сирия подписали меморандум о создании Совместного таможенного комитета для укрепления взаимодействия в сфере таможенного контроля.
Как передает Report со ссылкой на Минторг Турции, документ был подписан в Анкаре в ходе встречи замминистра торговли Турции Сезаи Учармака и зампредседателя Генеральной администрации пограничных пунктов и таможни Сирии Халеда Альбрада.
Меморандум предусматривает формирование механизма, который позволит двум государствам эффективнее сотрудничать в вопросах таможенного контроля, обмена информацией и регулирования потоков товаров.
Последние новости
14:37
Азербайджан и КНР обсудили управление человеческими ресурсами в банковском сектореФинансы
14:34
РФ и Индия хотят углубить сотрудничество в области критически важных минераловДругие страны
14:32
Фото
В Баку прошел Азербайджано-грузинский медиафорум - ОБНОВЛЕНОМедиа
14:31
Макрон: Единство Европы и США имеет ключевое значение в украинском вопросеДругие страны
14:26
СМИ: ХАМАС согласен отказаться от управления сектором ГазаДругие страны
14:22
Стартовала регистрация волонтеров для участия в WUF13 в АзербайджанеВнутренняя политика
14:12
Фото
Микаил Джаббаров обсудил с вице-премьером Татарстана экономическое сотрудничествоБизнес
14:11
Фото
В Шуше прошло заседание Рабочей группы по экологическим вопросам - ОБНОВЛЕНОВнутренняя политика
14:08