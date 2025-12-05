Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров
    Турция и Сирия создают Совместный таможенный комитет

    Другие страны
    • 05 декабря, 2025
    • 14:01
    Турция и Сирия подписали меморандум о создании Совместного таможенного комитета для укрепления взаимодействия в сфере таможенного контроля.

    Как передает Report со ссылкой на Минторг Турции, документ был подписан в Анкаре в ходе встречи замминистра торговли Турции Сезаи Учармака и зампредседателя Генеральной администрации пограничных пунктов и таможни Сирии Халеда Альбрада.

    Меморандум предусматривает формирование механизма, который позволит двум государствам эффективнее сотрудничать в вопросах таможенного контроля, обмена информацией и регулирования потоков товаров.

    Турция Сирия таможня сотрудничество Минторг
    Elvis

    Лента новостей