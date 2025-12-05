Турция и Сирия создают Совместный таможенный комитет

Турция и Сирия подписали меморандум о создании Совместного таможенного комитета для укрепления взаимодействия в сфере таможенного контроля.

Как передает Report со ссылкой на Минторг Турции, документ был подписан в Анкаре в ходе встречи замминистра торговли Турции Сезаи Учармака и зампредседателя Генеральной администрации пограничных пунктов и таможни Сирии Халеда Альбрада.

Меморандум предусматривает формирование механизма, который позволит двум государствам эффективнее сотрудничать в вопросах таможенного контроля, обмена информацией и регулирования потоков товаров.