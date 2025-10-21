İlham Əliyev Zəfərə gedən yol UEFA Çempionlar Liqası Qazaxıstan
    Region
    • 21 oktyabr, 2025
    • 15:13
    Papoyan Qazaxıstandan Ermənistana Azərbaycan vasitəsilə taxıl tədarükü marşrutundan bəhs edib

    Ermənistan iqtisadiyyat naziri Gevork Papoyan Qazaxıstan taxılının Azərbaycan vasitəsilə ölkəyə çatdırılacağı marşrut haqqında danışıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Papoyan sosial şəbəkələrdə yazıb.

    "Yaxın vaxtlarda Qazaxıstan taxılının ilk partiyası Ermənistana Aktau-Bakı dəmir yolu ilə, daha sonra isə Azərbaycan-Gürcüstan dəmir yolu ilə daxil olacaq", - nazir qeyd edib.

    Папоян рассказал о маршруте поставки зерна из Казахстана в Армению через Азербайджан
    Papoyan details grain transit route from Kazakhstan to Armenia via Azerbaijan

