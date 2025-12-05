Замминистра: Планируется проведение земельных конкурсов на освобожденных территориях

В ближайшие недели планируется проведение земельных конкурсов на освобожденных территориях.

Как сообщает Report, об этом заявила заместитель министра сельского хозяйства Ильхама Гадимова на мероприятии по подписанию договоров аренды земель, выставленных на инвестиционный конкурс на освобожденных от оккупации территориях.

"Как вам известно, последними на конкурс были выставлены в общей сложности 6 876 гектаров земельных участков по Ходжалинскому, Ходжавендскому и Лачынскому районам, из которых 4 654 гектара уже передаются в аренду. Земли в Ходжавендском и Ходжалинском районах, которые не были переданы в аренду в ходе этого конкурса, будут выставлены на конкурс повторно", - отметила она.

Гадимова добавила, что на решение вопроса о продлении договора аренды с предпринимателем будет влиять эффективность его деятельности в течение первых пяти лет аренды: "Деятельность предпринимателей на этих территориях будет мониториться ежегодно".