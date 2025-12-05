Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров
Elvis
    Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров

    Замминистра: Планируется проведение земельных конкурсов на освобожденных территориях

    АПК
    • 05 декабря, 2025
    • 12:54
    Замминистра: Планируется проведение земельных конкурсов на освобожденных территориях

    В ближайшие недели планируется проведение земельных конкурсов на освобожденных территориях.

    Как сообщает Report, об этом заявила заместитель министра сельского хозяйства Ильхама Гадимова на мероприятии по подписанию договоров аренды земель, выставленных на инвестиционный конкурс на освобожденных от оккупации территориях.

    "Как вам известно, последними на конкурс были выставлены в общей сложности 6 876 гектаров земельных участков по Ходжалинскому, Ходжавендскому и Лачынскому районам, из которых 4 654 гектара уже передаются в аренду. Земли в Ходжавендском и Ходжалинском районах, которые не были переданы в аренду в ходе этого конкурса, будут выставлены на конкурс повторно", - отметила она.

    Гадимова добавила, что на решение вопроса о продлении договора аренды с предпринимателем будет влиять эффективность его деятельности в течение первых пяти лет аренды: "Деятельность предпринимателей на этих территориях будет мониториться ежегодно".

    Ильхама Гадимова земельные конкурсы освобожденные территории
    Фото
    Nazir müavini: "Torpaq müsabiqələrinin keçirilməsi planlaşdırılır"
    Фото
    Deputy minister: Azerbaijan to hold land competitions in near future
    Elvis

    Последние новости

    13:53

    Токаев: В этом году рост экономики Казахстана превысит 6%

    В регионе
    13:50

    Азербайджанские железные дороги переходят на новый этап сотрудничества с АБР

    Инфраструктура
    13:47

    Ведат Ышыхан: Цели Анкары и Баку в социальных вопросах полностью совпадают

    Внешняя политика
    13:43

    Коакер и Папикян обсудили сотрудничество Британии и Армении в военной сфере

    В регионе
    13:40

    Генсек ОТГ: Зангезурский коридор станет ключевой частью современного Шелкового пути

    Внешняя политика
    13:32
    Фото

    SOCAR и UCC Holding" создадут СП для снабжения топливом аэропорта Дамаска

    Энергетика
    13:32

    Карло Марино: Вопрос возвращения западных азербайджанцев на родину должен получить международную оценку

    Внешняя политика
    13:27

    Украина откроет генконсульство в словацком Прешове

    Другие страны
    13:27

    Госминистр: У Лондона и Баку амбициозные планы сотрудничества в сфере обороны - ИНТЕРВЬЮ

    Внешняя политика
    Лента новостей